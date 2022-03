Marzec w Brzegu: Przegląd prasy z lutego 2022 w Brzegu, najważniejsze informacje miesiąca

Przegląd lutego 2022 w Brzegu: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lutego 2022 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

25 lutego o godzinie 18:00 na Placu Polonii Amerykańskiej w Brzegu odbył się marsz solidarności z Ukrainą. Mieszkańcy w piękny sposób okazali swoje wsparcie, a gmach Brzeskiego Centrum Kultury oświetlono barwami Ukrainy.

24 lutego w miejscowości Piaski w gminie Lewin Brzeski. Całkowita wartość projektu to ponad 600 tysięcy złotych, z czego ponad 390 tysięcy złotych to dofinansowania, pozostała część to środki własne gminy.

28 lutego około godziny 9:30 do służb wpłynęło zgłoszenie o pożarze auta ciężarowego w miejscowości Skarbimierz Osiedle. Do zdarzenia zadysponowano kilka zastępów straży pożarnej oraz policję.