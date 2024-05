Prasówka 23.05.2024 Brzeg. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Brzegu

21 maja w Brzegu odbyła się kolejna edycja Międzyszkolnego Dnia Zadań Interdyscyplinarnych. To wydarzenie realizowane w ramach Programu Rozwoju Oświaty, a zainspirowane przez dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8, panią Lucynę Bończak dzięki udziałowi w 3-letnim projekcie rządowym Szkoła dla Innowatora pod patronatem CEO.

Nominowani do tytułu Osobowość Roku 2023 to wyjątkowi liderzy. To osoby, które swoim zaangażowaniem i sukcesami wyróżniają się na tle społeczności. Ich praca na rzecz lokalnych środowisk zdobyła uznanie nie tylko mieszkańców, ale również naszej redakcji.