Prasówka z całego tygodnia 4.06.2023 w Brzegu. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przez cały ostatni weekend maja nad jeziorem Jaroszewskim w Sierakowie triathloniści mierzą się w kultowych zawodach cyklu CIECH Tri Tour. Dla wielu zawodników jest to ich pierwszy, debiutancki start. Reprezentant Brzegu przywiózł do domu srebrny medal.

W Grodkowie odbyło się bardzo ciekawe spotkanie z Maciejem Siembiedą - reporterem z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem oraz autorem powieści sensacyjno-historycznych.

30 maja na terenie Brzegu przeprowadzono pierwszy w tym roku zabieg odkomarzania przy użyciu preparatu bójczego przeciwko larwom komarów. Celem takiego działania jest ograniczenie populacji komarów w kolejnych tygodniach.

Mieszkańcy niejednokrotnie skarżyli się na brak możliwości skorzystania z niektórych toalet miejskich na terenie Brzegu. Urząd Miasta wydał w tej sprawie komunikat.

To niezwykle ważne rozwiązanie, które będzie sporym ułatwieniem w transporcie pacjentów do szpitala. Po kilku miesiącach prac, wszystko wskazuje na to, że nowa droga do Brzeskiego Centrum Medycznego już niedługo zostanie otwarta.