Statscore Futsal Ekstraklasa. Gredar Fit-Morning Brzeg - Reiter Toruń 3:3

Aż pięć z sześciu goli padło już w pierwszych dwudziestu minutach. W 6. minucie wynik spotkania otworzył Kędra i brzeżanie wyszli na prowadzenie. Kilka minut później goście doszli do głosu i zdobyli dwie bramki. Do siatki trafili Lewandowski (13. min.) oraz Mikołajewicz (14. min.). Zespół z Torunia jednak długo nie cieszył się prowadzeniem, bo już w 16. minucie wynik wyrównał Wojciechowski, który trafił do własnej bramki. Ostateczny cios przed przerwą należał do gospodarzy, a autorem trafienia na 3:2 był Kędra, dla którego było to już drugie trafienie w meczu, a siódme w całym sezonie.

Po przerwie kibice zgromadzeni w hali przy ul. Oławskiej w Brzegu zobaczyli już tylko jedno trafienie i niestety był to gol strzelony przez gości. W 25. minucie do siatki brzeżan trafił Lewandowski i jak się okazało ustalił wynik meczu na 3:3. Obydwie drużyny miały jeszcze swoje okazje, aby przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść, ale zabrakło skuteczności.