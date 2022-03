Statscore Futsal Ekstraklasa. LSSS Team Lębork - Gredar Fit-Morning Brzeg 1:4

Wynik spotkania otworzył w 7. minucie Kozemiaka i wyprowadził Gredar na prowadzenie. Na kolejne gole brzeżanie nie musieli długo czekać. Już w 9. minucie Kędra podwyższył prowadzenie, a w 12. minucie było już 0:3. Autorem trzeciego gola był Makowski. Taki wynik utrzymał się już do przerwy i zawodnicy z Opolszczyzny schodzili do szatni w bardzo dobrych humorach.

Po przerwie do ataku przystąpili gospodarze. Już w 21. minucie Koleśnik zdobył gola, który przedłużył nadzieje drużyny z Lęborka na korzystny rezultat. Jednak to było wszystko, na co stać było ich stać w tym meczu. Próbowali w drugiej części gry nawiązać walkę, ale nie potrafili znaleźć drogi do brzeskiej bramki. Natomiast Gredar w 35. minucie ustalił wynik spotkania na 1:4, a zdobywcą bramki był bramkarz brzeskiej drużyny, Maciej Foltyn.