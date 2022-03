Futsal: Puchar Polski. Gredar Fit-Morning Brzeg - Rekord Bielsko-Biała 3:5 Adrian Gajewski

Awans do półfinału Pucharu Polski to historyczna chwila dla brzeskiego futsalu. Jednak na tym szczeblu rozgrywek trzeba rywalizować z absolutną czołówką. W pierwszym meczu 1/2 Pucharu Polski Gredar Fit-Morning Brzeg zmierzył się we własnej hali z obecnym Mistrzem Polski, Rekordem Bielsko-Biała. Spotkanie obfitowało w emocje, po rewelacyjnej pierwszej połowie brzeżan, zarówno kibice, jak i zawodnicy mieli apetyt na wygraną, jednak w drugich dwudziestu minutach to utytułowani rywale doszli do głosu i przechylili szalę zwycięstwa na swoją korzyść.