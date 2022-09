III liga piłkarska. Stal Brzeg - Polonia Bytom 0:1. To szósta ligowa porażka brzeżan z rzędu

Mecz dla Stali rozpoczął się praktycznie najgorzej, jak tylko mógł. Już w 5. minucie Marcik Wdowiak sfaulował w polu karnym Dawida Wolnego i sędzia podyktował rzut karny dla gości. Do piłki podszedł sam poszkodowany i pomimo tego, że rzutu karnego nie wykorzystał, to pierwszy dobiegł do dobitki i skierował piłkę do siatki, dając swojej drużynie prowadzenie.

W 19. minucie dogodną sytuację dla brzeżan miał Maksymilian Podgórski, ale nie zdołał pokonać bramkarza gości. Chwilę później szansę na zdobycie gola miał również Damian Celuch, ale i jemu tego dnia szwankował celownik. W dalszej części pierwszej połowi, obie drużyny miały swoje okazje, jednak wynik nie uległ zmianie i do szatni to bytomianie zeszli z jednobramkową przewagą.

Po przerwie tempo meczu było bardzo szybkie. Już na początku drugiej części gry dobrą okazję miał Damian Celuch, ale nie dał rady pokonać dobrze dysponowanego tego dnia Gniełki. Natomiast w bramce Stali również bardzo solidnie spisywał się Jaskuła, który nawet obronił sytuację "sam na sam", wygrywając pojedynek z Filipem Żagielem.