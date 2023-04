Prasówka z marca 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w marcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Brzegu najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Wpadli na kradzieży drogich perfum. Długo nie nacieszyli się zdobytym łupem. Szybko zostali zatrzymani i mogą trafić za kratki”?

Przegląd marca 2023 w Brzegu: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z marca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Wpadli na kradzieży drogich perfum. Długo nie nacieszyli się zdobytym łupem. Szybko zostali zatrzymani i mogą trafić za kratki Brzescy policjanci zatrzymali trzech mieszkańców powiatu brzeskiego, którzy odpowiedzą za kradzież w jednej z drogerii w mieście. W zainteresowaniu zatrzymanych były przede wszystkim markowe perfumy. Przeprowadzono akcja się jednak nie udała i cała trójka stanie teraz przed sądem. Grozi im do 5 lat więzienia. 📢 Tragiczny finał pożaru w Goli Grodkowskiej. Nie żyje 64-letnia kobieta W środę, 29 marca około godziny 21.00 straż pożarna otrzymała zgłoszenie dotyczące pożaru budynku mieszkalnego w miejscowości Gola Grodkowska w gminie Grodków. Finał zdarzenia był niestety tragiczny.

📢 Uroczyste podsumowanie etapu gminnego konkursów orzedmiotowych w Brzegu. Nagrodzono laureatów [ZDJĘCIA] 29 marca w Brzeskim Centrum Kultury odbyło się uroczyste podsumowanie etapu gminnego Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.

Prasówka kwiecień Brzeg: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w marcu uwagę czytelniczek i czytelników z Brzegu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 38-latek przekroczył prędkość i policja zatrzymała go kontroli. Okazało się, że nie miał prawa jazdy, a w organizmie miał 3 promile alkoholu Policjanci z brzeskiej drogówki zatrzymali do kontroli właściciela audi. Mężczyzna na obowiązującej „pięćdziesiątce” jechał blisko 70 km/h. Jak się okazało na koncie ma on również inne przewinienia. Nigdy nie posiadał uprawnień do kierowania i oraz był pijany - miał 3 promile alkoholu w organizmie.

📢 W Brzegu otwarto mieszkania wspomagane. 11 migrantów wojennych z Ukrainy otrzyma pomoc w postaci zakwaterowania 11 osób otrzyma pomoc w postaci zakwaterowania w mieszkaniach wspomaganych, które po remoncie oficjalnie otworzył dziś (29.03) Jerzy Wrębiak - burmistrz Brzegu. 📢 Policja apeluje o ostrożność. Zmienne warunki atmosferyczne często są przyczyną wypadków Ostatni dni były ciężkie dla kierowców. Warunku atmosferyczne potrafiły się zmienić kilka razy w ciągu dnia. Takie warunki wymagają szczególnej ostrożności, wzmożonego refleksu i wyobraźni. Policja apelują zatem o rozwagę. 📢 Oto najlepsze żarty Zakładu Pogrzebowego A.S. Bytom. Wielu ludzi wciąż daje się na nie nabierać. 29.03.2023 Na facebooku brylują od 2017 roku, od 2018 podbijają również twittera, a dodatkowo od 2019 można ich śledzić także na instagramie. To już prawie 6 lat od powstania profilu, który dostarcza Polakom niezwykłą dawkę humoru, a mowa oczywiście o Zakładzie Pogrzebowym A.S. Bytom. Dziś przygotowaliśmy dla Was najlepsze ich wpisy na facebooku, które zbierają po kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy reakcji. Można się uśmiać, zapraszamy do naszej galerii! 29.03.2023

📢 Mieszkańcy ul. Wiśniowej w Brzegu będą mieć nową drogę. Rozpoczęły się już prace Przy ulicy Wiśniowej w Brzegu rozpoczęto już prace budowlane. Mieszkańcy będą mieli nową drogą, która ułatwi im dojazd do swoich domów. 📢 Nowe fakty w sprawie wybuchu w Brzegu. To nie gaz, a opary łatwopalnej substancji były przyczyną eksplozji Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Opolu, to nie gaz był przyczyną eksplozji, która miała miejsce w zeszłym tygodniu (22.03) w Brzegu przy ul. Żeromskiego. Wybuch prawdopodobnie został wywołany zapłonem oparów łatwopalnej substancji.

📢 Wysoki mandat i 15 punktów karnych dla 48-latka. Na obwodnicy Grodkowa pędził aż 180 km/h! Policjanci surowo karają nierozważnych kierowców, którzy lekceważą prawo i powodują niebezpieczne sytuacje na drodze. Przekonał się o tym 48-letni kierowca seata, który obwodnicą Grodkowa gnał aż 180 km/h.

📢 Policjanci z powiatu brzeskiego zatrzymali 7 osób. Wszyscy byli poszukiwani listami gończymi i trafili do więzienia W ostatnich dniach policjanci z Brzegu i Grodkowa zatrzymali aż siedmiu mężczyzn ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości i organami ścigania. To osoby, które zostały skazane na karę więzienia za wcześniej popełnione przestępstwa. Nie stawiły się w zakładzie karnym dlatego sąd wydał za nimi listy gończe. 📢 Trwają prace związane z rewaloryzacją budynku brzeskiego Urzędu Miasta. Widać już pierwsze efekty prac Miesiąc temu rozpoczęła się modernizacja budynku brzeskiego Urzędu Miasta. Prace idą z rozmachem i widać już ich pierwsze efekty. 📢 Kobieca Twarz Roku 2023. Które z kandydatek z powiatu brzeskiego mają szanse na tytuł? Zobacz ZDJĘCIA Z okazji Dnia Kobiet 2023 stworzyliśmy wielką galerię Mieszkanek województwa opolskiego. Teraz w trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Roku naszego regionu. Zobacz kandydatki z powiatu brzeskiego. Głównymi nagrodami w finale ogólnopolskim akcji będą samochody - trzy Toyoty Aygo X.

📢 Tak nas karmią w polskich szpitalach. Jedzenie ze szpitalnej kuchni, są także zdjęcia z opolskich szpitali Nasi czytelnicy regularnie wysyłają nam zdjęcia posiłków podawanych w szpitalach. W internecie powstały nawet specjalne strony poświęcone szpitalnemu jedzeniu. Oczywiście są szpitale, gdzie posiłki są smaczne. Jednak są i takie szpitale, gdzie ciężko jest przełknąć jedzenie ze szpitalnej kuchni.

📢 Tych zabawek z PRL szukają kolekcjonerzy. Jeśli masz je w domu to możesz sporo zarobić. Zobacz ile są warte. 26.03.2023 W ostatnim czasie kolekcjonerzy poszukują wielu przedmiotów z czasów PRL. Do najpopularniejszych należą m. in. kryształy, stare meble czy monety. Jednak bardzo pożądanym towarem są także zabawki, których cena może przekraczać wielokrotnie ich wartość, którą posiadały, kiedy pojawiały się na rynku. Sprawdźcie w naszej galerii, które zabawki są najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów. Może macie je w domu i nawet nie wiecie, że możemy na nich zarobić naprawdę niezłą sumę.

📢 Policjanci z Brzegu dbają o niechronionych uczestników ruchu drogowego. W trakcie swoich działań ujawnili blisko 70 wykroczeń Policjanci brzeskiej drogówki przeprowadzili 22 marca działania, które miały na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów oraz innych użytkowników naszych dróg. W trakcie swoich działań ujawnili blisko 70 wykroczeń związanych m. in. z niewłaściwym zachowaniem wobec pieszych czy też niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Działania rozpoczęły się od wczesnych godzin porannych i potrwały do wieczora.

ZOBACZ KONIECZNIE Żyj i szanuj życie - 10 zasad bezpieczeństwa na drodze

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!