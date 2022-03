Siatkarze Mocnego Grania mistrzami Brzeskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki. Podium uzupełnili 1. Pułk Saperów oraz Podnośniki Michalski

W meczu o 3. miejsce zadecydował tzw. "złoty set".

Rozpoczął się on od prowadzenia Podnośników 4:0, ale przy zmianie stron to oławianie prowadzili już 8:5. Potem wyrównana walka trwała do stanu 13:13 i o wszystkim przesądziły dwie ostatnie piłki. Zdobyła je brzeska drużyna, którą do trzeciego miejsca poprowadził w finale Bartosz Granos. - informuje MOSiR.