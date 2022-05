Statscore Futsal Ekstraklasa. GI Malepszy Futsal Leszno - Gredar Fit-Morning Brzeg 13:4

To nie był dobry występ brzeżan. Już od samego początku gospodarze dominowali na parkiecie i po zaledwie czterech minutach prowadzili już trzema bramkami, które strzelali Lisowski (1. i 2. minuta) oraz Kąkol (4. minuta). W dalszej części gry drużyna z Leszna tylko potwierdzała swoją dominację. Jeszcze przed przerwą do siatki trafili: Kąkol, Douglas oraz dwa razy Lisowski Gredar potrafił odpowiedzieć tylko jednym golem, którego zdobył Synowiec. Drużyny schodziły zatem do szatni przy wyniki 7:1.

W drugiej części gry gra nieco się wyrównała, jednak gospodarze w pełni kontrolowali wydarzenia na parkiecie. Dołożyli jeszcze aż sześć goli, które strzelali kolejno: Douglas, Wojciechowski, Olszak, Olszak, Kąkol i Solecki. Dla brzeżan trafienia zanotowali natomiast Rojek, Makowski oraz Kucharski. Mecz zakończył się wyraźnym zwycięstwem Leszna 13:4.

Pomimo tej porażki, trzeba przyznać, że brzeżanie w rundzie rewanżowej bardzo poprawili swoją grę i zapewnili sobie utrzymanie na kilka kolejek przed końcem. To był dobry sezon, oby w następnym drużyna powalczyła o coś więcej, niż utrzymanie.