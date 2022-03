Statscore Futsal Ekstraklasa. Red Devils Chojnice - Gredar Fit-Morning Brzeg 2:5

Brzeżanie bardzo dobrze rozpoczęli spotkanie. Widać było w ich grze determinacje i chęć zwycięstwa. Już w 3. minucie zostali wynagrodzeni za swoje zaangażowanie od pierwszego gwizdka. Wynik meczu otworzył Kamil Kucharski, a asystę zaliczył Nastai. Na kolejnego gola brzeżanie nie musieli długo czekać. W 4. minucie Gredar wyszedł na dwubramkowe prowadzenie, a autorem trafienia na 0:2 był kapitan drużyny Michał Grochowski. Po kilku minutach do głosu doszli jednak gospodarze i również zdobyli dwa gole na przestrzeni kilkudziesięciu sekund. Najpierw w 9. minucie piłkę do siatki skierował Laskowski, a następnie Medoń wyrównał wynik spotkania. Ostateczny głos w pierwszej połowie należał jednak do brzeżan. W 16. minucie swojego drugiego gola zdobył Kamil Kucharski i drużyny zeszły na przerwę przy wyniku 2:3.

Druga połowa nie była już tak obfita w gole, jednak nie brakowało emocji. W 28. minucie wynik meczu podwyższył Jose Pepo i brzeżanie byli bardzo blisko sukcesu. W końcówce spotkania gospodarze atakowali i chcieli nawiązać walkę, jednak bezskutecznie. Na domiar złego dla chojniczan, w 39. minucie piłkę do własnej siatki skierował Pastars i to zawodnicy z Brzegu zeszli z parkietu z kompletem punktów.