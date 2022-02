Przegląd tygodnia z 27.02.2022 w Brzegu. Najważniejsze wydarzenia od 20.02 do 26.02.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Trwa czwarty dzień inwazji. Trzeciego dnia rozpoczęły się kolejne bombardowania stolicy Ukrainy, w Kijowie słychać było eksplozje. Nastąpiły też ataki na Lwów i inne miasta Ukrainy. Mieszkańcy Kijowa zbroją się w koktaile Mołotowa. Od początku wojny po stronie ukraińskiej zginęło co najmniej 64 cywilów. Najmłodsza ofiara ma 6 lat.

Na granicy polsko-ukraińskiej są tysiące uchodźców z Ukrainy. Wojna zmieniła ich życia. Z dnia na dzień musieli wszystko zostawić i uciekać. Do Przemyśla docierają kolejne pociągi z wojennymi uchodźcami. Najnowsze doniesienia z Podkarpacia w naszym raporcie minuta po minucie.

Na dworcu PKP w Opolu powstał punkt informacyjny dla uchodźców z Ukrainy. Mogą się do niego kierować osoby, które wcześniej nie zgłosiły się do punktów recepcyjnych na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Otrzymają skierowanie do lokalu mieszkalnego. Wsparcie oferują samorządy i ludzie dobrego serca.