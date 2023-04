Tygodniowy przegląd prasy 30.04.2023: Brzeg, 23.04-29.04.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Brzegu

Przy śniadaniu albo relaksując się przy kawie, poznaj najważniejsze informacje mijającego tygodnia od 23.04 do 29.04.2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Brzegu, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 23.04 a 29.04.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto alimenciarze poszukiwani przez policję. Jeśli kogoś rozpoznajesz, skontaktuj się z najbliższą jednostką policji 29.04.2023”?

Przegląd tygodnia: Brzeg, 30.04.2023. 23.04 - 29.04.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Oto alimenciarze poszukiwani przez policję. Jeśli kogoś rozpoznajesz, skontaktuj się z najbliższą jednostką policji 29.04.2023 Ujawniamy zdjęcia 50 osób z Opolszczyzny i spoza niej, ale mogących przebywać w naszym regionie, poszukiwanych za uchylanie się od płacenia alimentów na swoich bliskich. Jeśli kogoś rozpoznajesz, skontaktuj się z policją. Numery telefonów i adres e-mail można znaleźć pod każdym zdjęciem poszukiwanego. Zebrany materiał pochodzi ze strony poszukiwani.policja.pl. 29.04.2023. 📢 W piątek 28 kwietnia doszło do wypadku na drodze z Opola do Brzegu. Jedna osoba została poszkodowana Na drodze krajowej nr 94 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba została poszkodowana. Przyczyny zdarzenia wyjaśnia policja.

📢 Szereg atrakcji czeka na mieszkańców Brzegu podczas tegorocznej majówki. Będzie kino plenerowe, wesołe miasteczko i piknik na marinie Majówka w tym roku w Brzegu zapowiada się niezwykle ciekawie. Brzeskie Centrum Kultury przygotowało dla mieszańców szereg atrakcji, które będą miały miejsce na brzeskiej marinie i Placu Drzewnym w dniach 1-2 maja.

Tygodniowa prasówka 30.04.2023: 23.04-29.04.2023 Brzeg: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Brzegu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Policjanci z brzeskiej drogówki podsumowali działania skierowane na bezpieczeństwo pieszych. Ujawnili blisko 50 wykroczeń Policjanci brzeskiej drogówki włączyli się w wojewódzkie działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów oraz innych użytkowników naszych dróg. W trakcie swoich działań ujawnili blisko 50 wykroczeń związanych m. in. z niewłaściwym zachowaniem wobec pieszych czy też niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Działania rozpoczęły się od wczesnych godzin porannych 27 kwietnia i trwały do wieczora.

📢 Będą dodatkowe patrole policji w gminie Grodków. To dobra informacja dla mieszkańców Ponadnormatywne służby w weekendy oraz święta, z uwzględnieniem oczekiwań społecznych – to efekt porozumienia podpisanego przez Komendanta Powiatowego Policji w Brzegu insp. Zbigniewa Stanowskiego i burmistrzem Grodkowa Markiem Antoniewiczem. Policjanci, podczas dodatkowych patroli, będą pełnić służbę w miejscach najbardziej zagrożonych. 📢 Znamy wyniki tegorocznej edycji Brzeskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy wybrali dwa projekty Do 21 kwietnia trwało głosowanie w ramach Brzeskiego Budżetu Obywatelskiego. Do finału dostały się w tym roku 4 inicjatywy zgłoszone przez mieszkańców. Dwa z nich uzyskały wymaganą ilość głosów. 📢 Uczniowie ZSB w Brzegu zajęli III miejsce w finale wojewódzkim XXV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego 22 kwietnia, w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Opolu odbył się finał wojewódzki XXV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Uczniowie brzeskiego Zespołu Szkół Budowlanych zajęli w nim III miejsce.

📢 Park Wolności, czyli magiczne miejsce na mapie Brzegu [WIDEO] Brzeg ma do zaoferowania wiele pięknych miejsc, jednak większość mieszkańców zgodnie twierdzi, że Park Wolności to jedna z wizytówek miasta. Czy jednak jesteśmy świadomi ile możliwości oferuję nam ten piękny teren? 📢 Już 29 kwietnia w Brzegu odbędzie się akcja "Czysta Odra". Warto wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu Brzeg już po raz drugi zaprasza na akcję Czysta Odra. Podobnie jak przed rokiem, mieszkańcy będą sprzątać nabrzeże rzeki w naszym mieście, dokładając w ten sposób cegiełkę do poprawiania jej stanu. W akcji będą uczestniczyły stowarzyszenia i grupy społeczników, ale chętnych do pracy nigdy nie za wiele, dlatego z radością organizatorzy przyjmą każdego, kto będzie chciał włączyć się do działania.

📢 Dzień otwarty w Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu. Ósmoklasiści licznie wzięli w nich udział [ZDJĘCIA] Tłumy ósmoklasistów odwiedziły Zespół Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu podczas tegorocznego dnia otwartego szkoły. Młodzież zwiedzała szkołę i zapoznawała się z ofertą edukacyjną oraz brała udział w licznych konkurencjach.

📢 Trwa remont oddziałów szpitalnych w Brzeskim Centrum Medycznym. Sporo się już zmieniło Prace remontowe w Brzeskim Centrum Medycznym trwają od połowy ubiegłego roku. Wiele z nich już się zakończyło, ale na tym zmiany się nie kończą.

